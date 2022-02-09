Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Haberler.com) - Üsküdar'da Acıbadem Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kaza, minibüs duraklarında gerçekleşti. İddiaya göre park halinde olan 34 M 2679 plaka plakalı hatlı minibüsüne binen sürücü, kontağı çevirip minibüsü çalıştırdığında frenlerin tutmadığını fark etti. Kaymaya başlayan minibüs, E-5 karayolu yanında bulunan ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi ile daha büyük bir kazanın yaşanması önlendi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine geln itfaiye ve polis ekipleri, minibüsün E-5 karayoluna kayma ihtimalini karşılık yoldaki trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Ağaca takılı halde rampada kalan minibüs ise kurtarıcı aracı ile müdahale edilerek bulunduğu yerden çekildi.

Olay yerinde bulunan Ak Parti Üsküdar Ünalan Mahallesi Başkanı Nurettin Alagöz, "Burası minibüs durağı. Aracın el freni boşalıyor. Ağaca takılı kaldı. Ufak çapta maddi hasar olsa da bir can kaybı ya da yaralanma yok" dedi.