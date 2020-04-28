ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ

Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ramazan pidesi gramajlarıyla ilgili denetim yaptı.

ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ
28.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:11

Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ramazan pidesi gramajlarıyla ilgili denetim yaptı. Pidelerde gramajın eksik olduğu tespit edilen bir fırına idari ceza kesildi.  

Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda pide satışları devam ediyor. İstanbul'da bu sene 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatı 3 lira olarak belirlendi. Pide fiyatları fırınlarda gramaja göre farklılık gösteriyor. Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları dolaşarak ramazan pidesi gramajıyla ilgili denetim yaptı. Ekipler denetimde hassas tartı kullanarak pidelerin gramajını kontrol etti. 400 gram ramazan pidesinin 4 liraya satıldığı bir fırında yapılan denetimde bazı pidelerin gramajının 400 gramın altında olduğu tespit edildi. Ekipler fırın sahibi ve çalışanlarını uyararak tarifeye uyulması gerektiğini söyledi. Fırın sahibine eksik gramaj nedeniyle idari ceza kesildi.

"NORMALDE ÇOK DİKKAT EDİYORUZ AMA BU SEFERLİK OLDU"İdari para cezası kesilen fırının sahibi, "Biz normalde çok dikkat ediyoruz ama bu seferlik oldu. Makine nedeniyle önüne geçemiyorsun. Makine bazen gramajları kaçırıyor. İnanın biz gramajın üzerinde ekmek ve pide üretiyoruz. Yani 400 gramın üzerinde. Bundan sonra bu işin sıkı takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.

"GRAMAJ EKSİK ÇIKTI"

Gıda Mühendisi Ayşe Nihan Gündüz, "Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki pidelerin gramajları ve satış fiyatlarıyla ilgili bir denetim yaptık. Hem biz Üsküdar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hem de Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir denetim yaptık. Yaptığımız denetim kapsamında bu fırına idari işlem uyguladık. Denetimlerimiz yedi gün aralıksız devam ediyor. Fırınların pide satışıyla ilgili gramajı olması gerekiyor. Bu fırın 400 gram pideyi 4 liraya satıyor. Ama gramaj eksik çıktı. O nedenle idari işlem uyguladık" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Haberler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Berat Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Ebru Şallı Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Podolski Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 16:25:33. #1.15#
title