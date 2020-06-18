Üsküdar'da feci kaza: 2 yaralı
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Üsküdar'da feci kaza: 2 yaralı

Üsküdar'da feci kaza: 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı Üsküdar'da iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki tıra arkadan çarptı.

18.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:23

Üsküdar'da feci kaza: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı

İSTANBUL - Üsküdar'da iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Üsküdar'da Harem Sahil Yolu Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızla ilerleyen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu 41 VC 044 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 VE 594 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, birisi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa koyuldu. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan bir kişi, "Tır buraya park etmişti. Herhalde lavaboya gitmişti. Arkadaş oradan bayağı süratli geliyordu. Fark edememiş. Bir anda lastik patladı herhalde dedik. Güm diye ses geldi. Tırın altına girmiş. Bir bayan bir de erkek. Ambulansa aldılar" dedi.

Üsküdar'da feci kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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