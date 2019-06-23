Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı diğer motosikletteki iki kişi ise ağır yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 RB 590 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ilerleyen bir motosiklet grubundaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul