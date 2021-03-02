Üsküdar'da bir evi soyan hırsız yakalandı

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Üsküdar'da bir evden ruhsatlı tabanca ve kol saati çalan hırsız yakalandı.

Üsküdar'da bir evden ruhsatlı tabanca ve kol saati çalan hırsız yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Şubat'ta Çengelköy Mahallesi'ndeki bir ikamette gerçekleşen hırsızlık konusuyla ilgili çalışma yapan emniyet ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 24 güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerden hırsızlığı yapanların kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, 27 Şubat'ta bu aracın ve şüphelilerin Maltepe'de görülmesi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinden kaçarken evden çalınan ruhsatlı tabancayı araçtan atan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Hırsızlık olayıyla ilgili C.Ö. gözaltına alınırken, evden çalınan ruhsatlı tabanca ve kol saati sahibine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı