Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
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Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da evden 84 bin lira, 2 bin dolar, 6 çeyrek altın ve 2 adet altın yüzük bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli yakalandı.

ÜSKÜDAR'da evden 84 bin lira, 2 bin dolar, 6 çeyrek altın ve 2 adet altın yüzük bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, eve giren şüphelinin evi gezmesi ve mutfak dolaplarına bakma anları kameraya yansıdı. 

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bulunan evden 84 bin lira, 2 bin dolar, 6 çeyrek altın ve 2 altın yüzük bulunan çelik kasa çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin bulunduğu çevre ve bağlı sokaklarda 84 ayrı güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen K.Y. (21) ve A.Ç. (23) isimli şüpheliler, olayda kullanıldığı belirlenen ve GPS üzerinden takibi yapılan kiralık araçla dün Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin olaydan sonra çalmış oldukları kasayı Arnavutköy'de ormanlık alana götürdükleri, burada kasayı açarak içindeki para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra kasayı bırakıp kaçtıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin 21 Mayıs 2021 günü Eyüpsultan'da meydana gelen "Evden hırsızlık" ve 23 Mayıs da Bağcılar'da meydana gelen "Kasten yaralama" olaylarının da faili oldukları tespit edildi. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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