ÜSKÜDAR'DA EV SAHİBİNE DAYAK KAMERADA

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da kiracısı ev sahibini feci şekilde dövdürdü. Ev sahibi Muharrem T.?nin aracından indikten sonra 2 kişinin saldırısına uğraması kameraya yansıdı.

Olay, Üsküdar'da 1 Şubat Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İcadiye Mahallesi'nde Muharrem T. aracından indiği sırada kimliği belirlenemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. 58 yaşında Muharrem T. tekme tokatlı saldırının ardından durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek üzere çalışma başlattı. Muharrem T.?nin şüphelilerin saldırmadan önce, 'Doğan T.?nin selamı var' dediğini belirtmesi üzerine kiracı Doğan T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kiracının, ev sahibiyle alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Doğan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün "Kasten Yaralama" suçundan tarihinde sevk edildi. Doğan T. adli makamlarca serbest bırakıldı. Ev sahibine saldıran 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.