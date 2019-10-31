Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

Üsküdar'da eski binada kısmi çökmeİSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi.

31.10.2019 18:22
Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

İSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Üsküdar'da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Binanın çöken kısmını yol üzerinden kaldırmak için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

VİDEO: Üsküdar'da eski binada kısmi çökme
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