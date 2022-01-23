ÜSKÜDAR'DA EKSİ 3 DERECEDE BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR - Haberler
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ÜSKÜDAR'DA EKSİ 3 DERECEDE BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye ulaştığı anlarda 'Üsküdar Fedaileri' adlı profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye ulaştığı anlarda ' Üsküdar Fedaileri' adlı profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde sabahın erken saatlerinde toplanan ' Üsküdar Fedaileri' adlı 5 kişilik profesyonel yüzücü grubu havanın eksi 3 derece olmasına aldırmadan denize girdi. Yüzücüler önce sahilde yaktıkları ateşte bir süre ısındı ardından boğazın serin sularına atladı.

GİRİP ŞİFA BULACAĞIZ İNŞALLAH

Denize girmeye hazırlanan bir yüzücü, Uzun zamandır kar bekliyorduk. Büyük bir hevesle girmek istiyoruz. Birazdan girip şifa bulacağız inşallah, mutlu olacağız dedi.

Bir diğer yüzücü ise, Burası Üsküdar Fedailerinin rahatladığı şifa bulduğu yerdir. Şu anda eksi 3 derece olması lazım hava, 23 Ocak 2022 diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA EKSİ 3 DERECEDE BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

ÜSKÜDAR'DA EKSİ 3 DERECEDE BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

ÜSKÜDAR'DA EKSİ 3 DERECEDE BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

ÜSKÜDAR'DA EKSİ 3 DERECEDE BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Üsküdar, Güncel, Haber

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