Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Üsküdar sahilinde balık tutan A.D. (48), düşen oltasını almak için denize atladı.

Bir süre yüzen ve oltasını almaya çalışan A.D., daha sonra denizde çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bu arada sahilde bekleyen iki kişi de A.D.'yi kurtarmak için denize atladı.

Dalgıçlar tarafından denizden baygın halde çıkarılan A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Hande Ataizi Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Hakan Arslan Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:26:04. #1.11#

title