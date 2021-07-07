Üsküdar'da durdurulan çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası
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Üsküdar'da durdurulan çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da durdurulan çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası Üsküdar'da E-5 karayolunda ilerleyen bir kamyonda çakar tertibatı olduğu fark edildi.

Üsküdar'da durdurulan çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası

İSTANBUL - Üsküdar'da E-5 karayolunda ilerleyen bir kamyonda çakar tertibatı olduğu fark edildi. Polis tarafından durdurulan ve koruma şerhi bulunmadığı tespit edilen kamyonun sürücüsü ile kamyon sahibine toplamda 2 bin 678 TL para cezası kesildi.

Üsküdar'da 6 Temmuz tarihinde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, E-5 karayolu Altunizade mevkiinde ilerleyen bir kamyonda çakar tertibatı olduğu fark edildi. Polis tarafından durdurulan kamyonun yapılan sorgulamasında koruma şerhi bulunmadığı tespit edildi. Kamyon sürücüsü K.İ. isimli şahıs ile araç sahibi hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz çakar- siren tertibatı kullanma" içerikli 26/2 maddesine istinaden toplam 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 01 Ocak 2021 ile 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında "izinsiz çakar-siren tertibatı kullanımı" konusu ile ilgili İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, bin 435 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 921 bin 465 TL para cezası uygulandı.

Üsküdar'da durdurulan çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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