Üsküdar'da doğal gaz kutusunda başlayan yangın apartmana ve 5 araca sıçradı

Üsküdar'da doğal gaz kutusunda başlayan yangın 4 katlı apartmana da sirayet etti.

Üsküdar'da doğal gaz kutusunda başlayan yangın 4 katlı apartmana da sirayet etti. Binanın dış cephesinin yandığı olayda alevler çatıya kadar ulaştı. Ayrıca park halinde bulunan 5 araç da yangında zarar gördü. Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.

Olay Üsküdar'da Arakiyeci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda bulunan doğal gaz kutusunda bir anda yangın çıktı. Alevlerin sardığı doğal gaz kutusunda başlayan yangın 5 katlı apartmana da sirayet etti. Alevlerin çatıya kadar yükseldiği binanın çatısı ve dış cephesi yandı. Ayrıca doğal gaz kutusunun yakınında bulunan park halindeki 5 araca da alevlerin sirayet etmesiyle araçlar zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı