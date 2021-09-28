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Üsküdar'da direksiyonu kilitlenen öğrenci servisi bahçeye daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da servis aracının direksiyonu kilitlenince hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine daldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da servis aracının direksiyonu kilitlenince hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine daldı. Servis aracının içerisinde öğrenci olmaması olası bir faciayı önlerken, araç içerisindeki hostes yaralandı. Kaza yeri ise havadan görüntülendi.

Kaza, Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Ayışığı Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LJA 474 plakalı servisin sürücüsü Gül Aydın seyir halinde olduğu esnada aracının direksiyonu kilitlendi. Hareket halinde olan ve kontrolden çıkan servis aracı yol üzerinde bulunan bir evin bahçesine daldı. Meydana gelen kaza esnasında servis aracı içerisinde öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önlerken, servis içerisinde hostes olarak görev yapan Aynur Demir yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı hostesi hastaneye kaldırdı.

"DİREKSİYON KİLİTLENDİ"

Servis şoförü Gül Aydın, "Yolda giderken bir anda direksiyon kilitlendi. Biz de uçtuk aşağıya. Öğrencileri okula bırakmıştık. İçerisinde öğrenci yoktu. Hostes arkadaşım yaralandı. Benim de ufak çaplı ağrılarım var" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Üsküdar'da direksiyonu kilitlenen öğrenci servisi bahçeye daldı

Üsküdar'da direksiyonu kilitlenen öğrenci servisi bahçeye daldı

Üsküdar'da direksiyonu kilitlenen öğrenci servisi bahçeye daldı

Üsküdar'da direksiyonu kilitlenen öğrenci servisi bahçeye daldı

Üsküdar'da direksiyonu kilitlenen öğrenci servisi bahçeye daldı
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