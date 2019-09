Üsküdar'da dev kazanlarda aşureler hazırlandı

09.09.2019 13:42

Üsküdar Belediyesi, 41 çeşit malzeme ile dev kazanlarda yapılan aşureleri 50 bin vatandaşla paylaşmaya hazırlanıyor. Bir hafta boyunca dağıtımı sürecek olan aşurelerin bugün 10 bin adetinin vatandaşa ulaşması planlanıyor.



Üsküdar Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle vatandaşlara dağıtmak üzere AŞ evinde aşure yapımına başladı. 41 çeşit malzeme ile dev kazanlarda yapılan aşureler bir hafta boyunca yaklaşık 50 bin vatandaşa dağıtılacak. AŞ evinde yapılan aşurelerde 250'şer kilo nohut, fasulye, buğday, şeker gibi temel malzemelerin yanı sıra, kilolarca kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, nar, tarçın, ceviz, fındık, kuş üzümü, kuru dut, Hindistan cevizi gibi 41 çeşit malzeme kullanılıyor. Dağıtımına başlanacak olan aşurelerden bugün 10 bin adet dağıtılması planlanıyor. Aşurelerin yapıldığı AŞ evinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu aşure dağıtımı konusu gelenek oldu. Bugün de İnşallah 10 bin ama hafta boyu 50-60 bini bulacak bir aşure hazırlığımız var. Bizim aşurelerimiz de güzel olur gerçekten. İçerişinde 41 çeşit malzeme var. En kaliteli ürünleri kullanırız biz aşurelerimizde ya da başka yemeklerimizde. Fındığı, cevizi, nohudu, kayısısı inciri, aklınıza gelen her şey burada. Aslında ben aşureyi topluma benzetiyorum. Toplum olarak her ferde her kesime ihtiyacımız var. Herkesin ayrı bir tadı ayrı bir zenginliği var. Aşure gibi millet olarak bir araya geldiğimizde çok daha güzel bir tat ve kardeşlik, sevgi, barış iklimi ortaya çıkacak demektir. Ben bu aşure gününün de buna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA