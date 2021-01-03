ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
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ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

03.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:24
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

ÜSKÜDAR'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasında dernek binası tabelalı iş yerine yaptığı baskında, içeride bulunan 21 kişiye 72 bin 849 lira idari para cezası uyguladı, iş yeri mühürlendi.

ÜSKÜDAR'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasında dernek binası tabelalı iş yerine yaptığı baskında, içeride bulunan 21 kişiye 72 bin 849 lira idari para cezası uyguladı, iş yeri mühürlendi.Koronavirüs tedbiri kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri,  dün saat 20.00 sıralarında Küplüce Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.  Dernek olarak faaliyet gösterdiğine dair tabela bulunan iş yerine çok sayıda insanın girip çıktığı belirlendi. İş yerinden yapılan kontrollerde masalar etrafında 21 kişinin bulunduğu ve iş yerinin ruhsatının olmadığı tespit edildi. 21 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununa istinaden 72 bin 849 lira idari para cezası işlemi uygulandı, iş yeri mühürlendi.

- İstanbul
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
ÜSKÜDAR'DA DERNEK TABELALI İŞ YERİNE BASKIN;  21 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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