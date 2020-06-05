Üsküdar'da dernek önünde kedi maması tartışması kamerada
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Üsküdar'da dernek önünde kedi maması tartışması kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Üsküdar'da bulunan derneğin önünde sokak kedilerine mama veren mahalle sakini ile dernek üyeleri arasında tartışma çıktı.

Üsküdar'da dernek önünde kedi maması tartışması kamerada
05.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:51

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Üsküdar'da bulunan derneğin önünde sokak kedilerine mama veren mahalle sakini ile dernek üyeleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavganın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dernek üyeleri açıklama yaptı.

Olay, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Tabaklar Meydanı Sokağındaki Ordu İli Kabataş İlçesi Beylerli Köyü Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği önünde meydana geldi. Dernek önünde bulunan sokak kedilerine mama vermek isteyen bir mahalle sakini ile dernek üyeleri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra tartışma kısa süreli arbedeye dönüştü. O anlar çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine dernek başkanı ve üyeleri olayla ilgili açıklama yaptı. 

Dernek başkanı Yakup Varıcı, "Geldiğimde arkadaşlardan yeni öğrendim. Kaplarla ilgili bir sorun yaşanmış galiba. Hayvan yemlerini dışarıya atıyorlarmış. Arkadaşlar da ona demişler ki, biz buraya kap getirelim ya da kabın içinde olsun yemleri. Bir tartışma yaşanmış. Gelen kişiler biraz agresif davranınca bu şekilde bir sorun yaşanmış. Şunu bilsinler ki, biz de bir hayvan severiz. Yarınki işimiz inşallah Üsküdar Belediyesi'nden ve ya kendi imkanlarımızla buraya bir mama kabı alacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Görüntüler sosyal medyaya düşmüş galiba. Hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Hayvanlara güzel bir kap içinde sularının ve yemlerinin verilmesi gerekiyor. Arkadaşlar da bu şekilde onları ikaz etmeye çalışmışlar. Böyle bir tartışma çıkmış. Bu sadece hayvan sevip sevmeme konusu değil kişiselleştirmişler olayı." dedi. "ADAM TUTUP BİR DE BIÇAĞI ÇIKARTINCA 'AL GİT ŞURADAN BİZ KEDİLERE BAKARIZ' DEDİM"Paylaşılan görüntülerde mahalle sakini ile tartışma yaşayan dernek üyesi Salih Doğan, "Arkadaş geldi buraya, ben dedim ki 'sıkıntı veriyor, koku oluyor yerlere her tarafa, kokuyor.' dedim. 'Yerlere atmayın.' dedim. Merdivenlere doğru döküyordu. 'Bir kapta bırakalım kapta kalsın.' dedim. Olay bu. Bu sefer de 'Ben dökerim, tapunuzu getirin.' falan deyince, 'Burası bizim derneğimiz.' dedim. Saldırdı, üzerimize doğru saldırdı. 'Ben dökerim' falan dedi. Dedim 'Orada parkımız var. Götürelim dökelim yemini, suyunu verelim.  Böyle izah ettik. Adam tutup bir de bıçağı çıkartınca 'Al git şuradan biz kedilere bakarız' dedim. Aslında sıkıntı yok, bıçağı çıkartınca ben tuttum yola kadar götürdüm adamı. Burada adam bıçaklattırmayız. Biz bakıyoruz zaten kedilere. Yoksa burada kedi bulamazsınız. Hayvan severiz yani öyle hayvanlara yobazlık yaptığımız yok." diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

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