Üsküdar'da denize çamurlu su aktı
Üsküdar'da kanalizasyondan çamurlu su akması nedeniyle denizde kahverengi görüntü oluştu.
Üsküdar'da kanalizasyondan çamurlu su akması nedeniyle denizde kahverengi görüntü oluştu.
Beylerbeyi Parkı'nın altında bulunan kanalizasyon giderinin bulunduğu kısımdan denize çamurlu su aktı.
Suyun akmasının ardından deniz kahverengiye büründü.
Balıkçılar ve çevre sakinleri bu görüntünün kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle oluştuğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu