Üsküdar'da denize çamurlu su aktı
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Üsküdar'da denize çamurlu su aktı

Üsküdar'da denize çamurlu su aktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Üsküdar'da kanalizasyondan çamurlu su akması nedeniyle denizde kahverengi görüntü oluştu.

Üsküdar'da kanalizasyondan çamurlu su akması nedeniyle denizde kahverengi görüntü oluştu.

Beylerbeyi Parkı'nın altında bulunan kanalizasyon giderinin bulunduğu kısımdan denize çamurlu su aktı.

Suyun akmasının ardından deniz kahverengiye büründü.

Balıkçılar ve çevre sakinleri bu görüntünün kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Üsküdar'da denize çamurlu su aktı
Üsküdar'da denize çamurlu su aktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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