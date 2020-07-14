Üsküdar'da denize atlayan kişi kurtarıldı Kıyı Emniyeti ekipleri, Üsküdar Kız Kulesi civarında denize atlayan bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kıyı Emniyeti ekipleri, Üsküdar Kız Kulesi civarında denize atlayan bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kız Kulesi mevkisinde bir vatandaşın denize atladığı ihbarı üzerine hemen harekete geçen kurtarma ekibimiz, kazazede kişiyi kurtarmış ve ambulansa teslim etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA