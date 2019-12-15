Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı
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Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu.

15.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:44
Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı
'da denizde erkek cesedi bulundu. 

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar sahil yolunda bir erkek ceseti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kıyı emniyeti botuna alınan ceset kıyıya çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Haydarpaşa Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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