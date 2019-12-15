ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

15.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:31

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar sahil yolunda bir erkek ceseti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kıyı emniyeti botuna alınan ceset kıyıya çıkartıldı. Erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: -----------------Kıyı emniyetinden görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Ambulansa koyma görüntüsü

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Kaynak: DHA

- İstanbul