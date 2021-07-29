Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
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Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. 

İcadiye Mahallesi Cemil Meriç sokakta bulunan 4 katlı binanın üst katında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Durum, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangın çıkan dairede mahsur kalan bir kişi balkona çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da mahsur kalan kişi kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliğini aldı. Mahsur kalan kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak, indirildi.  Dumandan etkilenen bir kişiye çevredekiler yoğurt ikram etti. Yangın, itfaiyenin bir saat süren çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. Yangını gören Bülent Acar, "Arka tarafta mutfaktan çıktığı söyleniyor yangının. Önden ve arka taraftan yangına müdahale ediyorlar. Mahsur kalan kişiyi kurtardılar." diye konuştu.

Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

 


Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı
Üsküdar'da dairede yangın; mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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