Üsküdar'da Cuma Namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve hijyen paketi dağıtıldı Üsküdar'da Cuma Namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve hijyen paketi dağıtıldı Korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak ibadete ara verilen camiler yeniden ibadete açılıyor.

Üsküdar'da Cuma Namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve hijyen paketi dağıtıldı

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak ibadete ara verilen camiler yeniden ibadete açılıyor. Üsküdar'da da tarihi camiler günler öncesinde Belediye ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Uzun zaman sonra Camilerde namaz kılacak vatandaşlar için tek kullanımlık seccade ve hijyen kiti dağıltıldı.

Üsküdar Belediyesi ibadete gelen vatandaşların virüsten korunmaları için Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan bir uygulamanın öncüsü oldu. Üsküdar Belediyesi vatandaşların namaz sırasında kullanabilmeleri için 'kullan-at seccadeler' hazırlattı. Özel olarak üretilen 'kullan-at' seccadeler ve hazırlanan hijyen kitleri İstanbul'un en güzel tarihi camilerinden biri olan Mihrimah Sultan Cami önünde dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını dikkat ederek ateşleri ölçüldü, maskeleri verildi, tek kullanımlık seccadeler ile Cami içerisinde ve avlusunda mesafeleri gözeterek saf tuttu.

Öte yandan Belediye ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulması için önlemler alınarak sürekli anonslar yapıldı.

Cuma namazına gelen vatandaşlardan birisi uygulamalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "İlkokul çocukları gibi çok mutluyuz. Abdestimizi aldık ve Camiye geldik. Burada tüm önlemler alınmış durumda İnşallah ülke olarak bu salgından bir önce kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA