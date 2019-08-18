Üsküdar'da çöken yolda çalışmalar başladı

18.08.2019 10:17

ÜSKÜDAR'da yoğun yağış nedeniyle çöken yolda çalışmalar başladı. Ekipler sokağı tahta sunta kapatıp, kum çuvallarıyla önlem aldı. Sokakta iş makinesi ile çalışmalara devam ediliyor.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem aldı. İş makileriyle çöken yerler dolduruldu. Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul