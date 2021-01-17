Son dakika: ÜSKÜDAR'DA ÇOCUKLARIN KAR SEVİNCİ... KAR TOPU OYNADILAR, DİK YOKUŞLARDAN KAYDILAR

kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Özellikle Anadolu Yakası 'nın yüksek kesimlerinde tutan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklar da, kısıtlamalar sürerken, dışarıya çıkarak karın keyfini çıkarttı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış, özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Salgın nedeniyle uzun zamandır sokaklardan ve arkadaşlarından uzak kalan çocuklar, Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05: 00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, karı görünce evlerinde duramadı. Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, sabahın erken saatlerinde kar topu oynamak ve dik yokuşlardan poşetleriyle kaymak için dışarıya çıktı.

"ANNEMDEN İZİN ALDIM, HEMEN DIŞARI ÇIKTIM"

7 yaşındaki Kuzey Tüllüoğlu, "Heyecanlandım, çok mutlu oldum çünkü kar yağmasını çok istiyordum. Akşam oynadık. Annemden izin aldım çıktım hemen dışarı. Evde sıkılmıştım ama kar yağdı, yeni yıla da geçtik. Çok mutluyum" dedi.

"UYUYACAKTIM AMA ARKADAŞIM KARTOPU OYNAMAYA ÇAĞIRDI"

12 yaşındaki Gökdeniz Rıza Okur, "Bir an önce sabah olsun istedim. Uyuyacaktım ama arkadaşım oyun oynamaya çağırdı. Onun sesine uyandım. Kartopu savaşı yapacağız, kardan adam yapacağız.

"HEM DIŞARI ÇIKABİLDİK HEM DE KARI TATTIK"12 yaşındaki Ecrin Özekinci, "Mutluyum, ilk defa burada bu kadar çok kar yağıyor. Seviniyor çocuklar. İyi geldi, hem dışarı çıktık hem de karı yaşayabildik, tattıkö diye konuştu. 6 yaşındaki kardeşi Muhammet Ali Özekinci de, "Kaç gündür karı bekliyordum, uyuyamıyorum kaç gündür. Çok telaşlıyım. Kardan adam yapıyorum ileride, bir de karda uzanıp yokuş aşağı kayacağım birazdan" dedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ, 1 YAŞINDAKİ KIZIM İLK KEZ KARI GÖRÜYOR"Çocuklarının karı görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Gamze Arslan, şunları söyledi: "Az yağdı ama çocuklar yine de çok sevindi. Bekliyorlardı karı. 1 yaşındaki kızım da ilk defa karı gördü. Özlemiştik, iyi ki yağdı. İnşallah bu koronavirüs de gider.ö 10 yaşındaki oğlu Mert Arslan ise, "Kar yağınca çok mutlu oldum. Sabah oldu çıktık. Arkadaşlarımı çağırdım, oyun oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------ -Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde kartopu savaşı yapan çocuklar-Yokuştan kayan çocuklar-Çocuklar ile röp.-Anneleri ile röp. -Şenol Güneş Parkı'ndan görüntüler-Parkta oynayan çocuklar-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER) -Maltepe'den kar manzaraları -Üsküdar'dan kar manzaraları

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı