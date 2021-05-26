Üsküdar'da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti
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Üsküdar'da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti

Üsküdar'da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde megakent İstanbul'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde megakent İstanbul'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Araç yüklü çekicinin üzerindeki kişiler hem kendilerini hem de seyir halinde ki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Üsküdar'da Çengelköy'de seyir halindeyken görüntülenen tehlikeli konvoy bir ara sokakta son buldu. Konvoydaki araç yüklü çekicinin üzerinde korunaksız kişiler, trafiği tehlikeye atarak seyir halindeyken dans ederek kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücüleri hiçe saydı. O anların kaydedildiğini fark etmeyen kişiler kendini müziğe kaptırarak, yürekleri ağızlara getirdi. Üsküdar'da kameralara yansıyan tehlikeli asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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