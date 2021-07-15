Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
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Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu

Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da iki otomobil içinde bulunan silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmada, kurşunlardan biri yakın bir noktada bulunan benzin istasyonu çalışanına isabet etti.

ÜSKÜDAR'da iki otomobil içinde bulunan silahlı kişiler arasında yaşanan  çatışmada, kurşunlardan biri yakın bir noktada bulunan benzin istasyonu çalışanına isabet etti. Çenesinden yaralanan pompacı yere düşerken, yaşanan hareketli dakikalar güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 5 Haziran Cumartesi saat 05.25'te Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki otomobilde bulunan silahlı kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı. Çatışma sırasında kurşunlardan biri yakın bir noktada bulunan benzin istasyonu çalışanına isabet etti. Pompac  çenesine isabet eden kurşunla  yere yığıldı. Diğer görevlide pompanın yanından hızla uzaklaşarak güvenli bir noktaya geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda  polis ekibi sevk edildi. O sırada benzin istasyonun marketinde olan polisler silahlarını çekerken olaya müdahale etmek istedi. Şüpheliler otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan benzin istasyonu çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Çenesinden yaralanan pompacı Sinan Çakmak (41) o anları anlattı: "Akşam vardiyasında çalışıyordum. Pompanın başında gezinirken iki tane araba ani bir  fren yaparak durdu. O tarafa baktığımda birbirine ateş etmeye başladılar. Çatışma sırasında kurşunlardan biri çeneme isabet etti. Kendimi kaybederek pompanın orada yere yığıldım. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye gidince beni hemen ameliyata aldılar. Hastanede tedavimi oldum. Bunun sürecinde sağlık açısından bir şeyim yok ama, çenemi oynatamıyorum, yemek yiyemiyorum. İşimden oldum, mağdurum suçluların bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

POLİSLER SİLAHLARINI ÇEKEREK MÜDAHA ETMEK İSTEDİ

Çakmak o sırada benzin istasyonun marketinde ekiplerin olduğunu söyleyerek "Çatışma esnasında iki polis memuru çalıştığım benzin istasyonun marketindeymiş. Silah seslerini duyunca dışarı çıkarak silahları çekip olaya müdahale etmek istemişlerö dedi.

KURŞUN 2 CM DAHA AŞAĞIDAN GİRSEYDİ HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİN

Doktorun Allah seni çocuklarına bağışlamış dediğini söyleyen Çakmak, "Kurşun çenenin 2 cm altında girseydi şah damarından girer seni kaybedebilirdik, yine kurşun biraz üstten girseydi beynine girer felç kalabilirdin. Allah seni korumuş dedi. Halime şükrediyorum "diye konuştu.

POMPACININ VURULMA ANI KAMERADAÇatışma sırasında pompacının vurulma anı benzin istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çalışanın vurularak yere düşmesi ve polislerin silahlarını çekerek olaya müdahale etmeye çalışması görülüyor.

 


- İstanbul
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu
Üsküdar'da çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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