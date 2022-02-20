ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

ÜSKÜDAR'da dört katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da dört katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayet etmesini önlemek için büyük çaba sarf etti.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Hacı Arifbey Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların yerini kısa sürede alevler aldı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemek için büyük çaba gösterdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, meraklı vatandaşlar sokağa döküldü. Yangının çıkış sebebi yetkililer tarafından araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Üsküdar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title