ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

Yangın, saat 19.15 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Hacı Arifbey Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların yerini kısa sürede alevler aldı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemek için büyük çaba gösterdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, meraklı vatandaşlar sokağa döküldü. Yangının çıkış sebebi yetkililer tarafından araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel