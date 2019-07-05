Üsküdar'da camide hırsızlık yapan şahıs kamerada

Üsküdar'da camide hırsızlık yapan şahıs, bir caminin bahçesinde polis ekiplerince yakalandı. Camideki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar'da Haziran ayında bir hırsız, Kısıklı Mahallesi'nde gece vakitlerinde bir camiye girerek hırsızlık yapmıştı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyip camilerde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü Güzeltepe Mahallesi'nde bir caminin önünde, hırsızın eşkal bilgilerine uyan ve şüpheli hareketler sergileyen bir şahsa rastladı. Polis ekiplerince durdurulan Abdülbaki G. (32) isimli şahsın çantasında kapı açmaya yarayan keski aleti bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahıs, Üsküdar'da camide meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğunu itiraf etti.

Yapılan çalışmalarda şahsın Üsküdar'da bir camide 'mala zarar verme' olayı ile Bayrampaşa'da bir camide 'hırsızlık' olayının faili olduğu tespit edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA