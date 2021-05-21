ÜSKÜDAR'DA ÇALDIKLARI BİSİKLETLERİ SÜREREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
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ÜSKÜDAR'DA ÇALDIKLARI BİSİKLETLERİ SÜREREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da apartmanın girişine bırakılan 3 adet bisikleti çalan şüpheliler yakalandı.

ÜSKÜDAR'da apartmanın girişine bırakılan 3 adet bisikleti çalan şüpheliler yakalandı. Mahkemeden serbest bırakılan 3 şüphelinin çaldıkları bisikletleri sürerek götürmeleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş kısmına bırakılan 3 adet bisiklet 13 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için yaptığı araştırmalarda çalınan bisikletlerden birinin internet sitesi üzerinden İ.Ç., tarafından satışa çıkarıldığı tespit etti. 16 Mayıs'ta çalıntı bisikletle birlikte yakalanan İ.Ç., bisikleti Y.S., ve 18 yaşından küçük olan A.D., ile A.S.'den 400 lira karşılığında satın aldığını söyledi. Bunun üzerine şüpheliler evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.S., A.S., ile A.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İ.Ç., hakkında ise "Suç Eşyasını Satın Alma" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA ÇALDIKLARI BİSİKLETLERİ SÜREREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER
ÜSKÜDAR'DA ÇALDIKLARI BİSİKLETLERİ SÜREREK BÖYLE GÖTÜRDÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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