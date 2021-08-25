Üsküdar'da çakar denetimi gerçekleştirildi
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Üsküdar'da çakar denetimi gerçekleştirildi

Üsküdar'da çakar denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi.

Üsküdar'da polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Usulsüz çakar sistemi kullanan bir hasta nakil ambulansına polis ekiplerince 144 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Altunizade köprüsü mevkiinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü katılımında trafik polislerince trafikte uygulama yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi. Usulsüz çakar sistemi kullanan bir hasta nakil ambulansına polis ekiplerince 144 TL ceza kesildi.

Cezaya itiraz eden hasta nakil ambulans şoförü, "Acil şerit kullanmadım, tepe lambaları açık olduğu için ceza kestiler" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Üsküdar'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Üsküdar'da çakar denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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