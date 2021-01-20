Üsküdar'da caddedeki çukura çöp poşetli önlem

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da kar yağışının ardından rögarın etrafında oluşan çukur tehlikesine çevredekiler çöp poşeti ile önlem aldı.

Olay dün, Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde kar yağışından sonra rögarın bulunduğu alanda çukur oluştu. Çevredeki vatandaşlar da yoldan geçen araçların zarar görmemesi için çukurun bulunduğu yere dolu çöp poşeti koydu. Çöp poşeti, bir süre sonra üzerinden geçen araçlar nedeniyle patlarken, çöpler de yola saçıldı.

Muhammed Hüseyin Bağçeci, "Kar yağışından sonra çukur oluştu yolda. Burası ana bir cadde. Oluşan çukura araçlar dikkat etsinler diye burada marketten atılan çöplerin olduğu poşeti koymuşlar. Sonra araçlardan biri o poşeti de ezmiş. Şu an yol çukur durumda. Ben saat 13.00 gibi haber verdim Beyaz Masa'ya. Saat şu an 16.00'ya yaklaşıyor, işaretleme yapan olmadı. Burası gece daha da tehlikeli olabilir. Kaza olabilir. Acilen bu tamiratın yapılması lazım." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı