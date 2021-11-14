ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Üsküdar'da bir kadın sözlü tartışma yaşadığı boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. Kurşunların hedefi olan 3 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Gürdeğin 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin ile beraber bindikleri münibüsten indikleri sırada aralarında sözlü tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi üzerine Muharrem Gürdeğin yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz G'ye 3 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Fikrinaz Gürdeğin kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan olay sonrası eş Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü.

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Peş peşe silah sesleri duydum"

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Rasim Ünlü, "Burada çalışıyorken peş peşe silah sesleri duydum. Köprü üzerine doğru baktığımda kalabalık gördüm. İnsanlar toplanmıştı. Söylenene göre, adam eski eşini vurmuş. İnsanlar telaş oldu, yol kapatıldı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Kadın hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumu iyi olduğu söylendi. Umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. Şiddete karşıyız" diye konuştu.