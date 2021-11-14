Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi - Haberler
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Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran Muharrem Gürdeğin, Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bağlı Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde, Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında, minibüsten indikleri sırada tartışma çıkmış, sözlü tartışmanın büyümesiyle Muharrem Gürdeğin, yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz Gürdeğin'e 3 el ateş açmıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kısa sürede yakalanan Muharrem Gürdeğin ise yapılan sorgunun ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi

Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi

Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran sanık adliyeye sevk edildi

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