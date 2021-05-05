Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberine göre Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Selimiye İskele Caddesi'nde bulunan bir lokantada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
İş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz