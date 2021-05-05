Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Selimiye İskele Caddesi'nde bulunan bir lokantada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

İş yerinde hasar meydana geldi.

Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Giysi toplama kutusuna sıkışan genç, itfaiyeyi seferber etti
Giysi toplama kutusuna sıkışan genç, itfaiyeyi seferber etti
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Üsküdar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 23:24:43. #1.14#

title