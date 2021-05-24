Üsküdar'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar'da 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Yavuz Türk Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede binanın diğer katlarına ve yanda bulanan başka bir apartmanın çatısına yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Yandaki apartmanın çatısında da hasar oluştu.

Polis ekipleri söndürme çalışmaları sırasında Fırın Sokak'ta geniş güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden yangını izlediği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan