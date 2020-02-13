ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2)
Haberler » Güncel » ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2) - Haber

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2)

ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15
ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2)

'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan  inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Yangından görüntü


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler