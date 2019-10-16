ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

16.10.2019 12:21
ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

---------------Yangından görüntüler

 


Kaynak: DHA
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