Üsküdar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da inşaat halindeki 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üsküdar'da inşaat halindeki 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaat halindeki binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.