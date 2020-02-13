Üsküdar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Üsküdar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da inşaat halindeki 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:42
Üsküdar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

'da inşaat halindeki 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaat halindeki binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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