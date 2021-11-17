ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında alevler çatıyı sardı. Görenlerin durumu bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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