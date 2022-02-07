ÜSKÜDAR'DA BİNADA PATLAMA: 4 YARALI (3)

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın dördüncü katında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı.

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

"O AN ŞUUR KAYBI YAŞADIK"

Başka bir mahalle sakini kadın, "Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.