Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı

Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı

Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptıİSTANBUL - Üsküdar Rasathane Caddesinde ilerleyen belediye otobüsü, yoldaki yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.

Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı
İSTANBUL - Üsküdar Rasathane Caddesinde ilerleyen belediye otobüsü, yoldaki yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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