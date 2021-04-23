Üsküdar'da banka şubesindeki kiralık kasalardan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Üsküdar'da banka şubesindeki kiralık kasalardan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da banka şubesindeki kiralık kasalardan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Üsküdar'da bulunan bir banka şubesindeki kiralık kasalardan hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan Ukrayna uyruklu şüpheli tutuklandı.

Üsküdar'da bulunan bir banka şubesindeki kiralık kasalardan hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan Ukrayna uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Andrıı S. (48), Üsküdar Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinden yaklaşık 15 gün önce kasa kiraladı.

Andrıı S, kiraladığı kasaya para koymak veya almak bahanesiyle sık sık banka şubesine gitmeye başlaması üzerine çalışanlar durumdan şüphelendi.

Banka çalışanları, 15 Nisan'da şubeye gelen Andrıı S'nin kasa odasında uzun süre vakit geçirdiğini ve diğer kasaları açmak için ham anahtarla kopyalarını almaya çalıştığını fark edince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kasa odasında gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 15 ham anahtar ile bir miktar sahte dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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