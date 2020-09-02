Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi
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Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi

Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü ile 2 yolcuya, toplam 16 bin 590 lira ceza kesildi.

Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:15

Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü ile 2 yolcuya, toplam 16 bin 590 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kuzguncuk mevkisindeki tünelde, trafiği yavaşlatan ve çevreyi rahatsız eden asker konvoyunu durdurdu.

Konvoyda bulunan araç sürücüleri İsmet Ş., Barbaros Çetin K. ve Hamit Y. ile 2 yolcuya, "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet", "Kamunun huzurunu bozacak ve kişilere

zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek" ile "trafik görevlilerinin uyarılarına uymamak" suçlarından toplam 16 bin 590 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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