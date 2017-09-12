Üsküdar'da Aşırı Sürat Kazaya Neden Oldu

Üsküdar'da süratlı olduğu ileri sürülen bir aracın iki araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü itfaiye erleri tarafından çıkarılırken, kazaya karışan diğer aracın kadın sürücüsü ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Cumhuriyet Mahallesi Adem Yavuz Mahallesi içerisinde seyir halinde bulunan Uğurcan Hançar'ın kullandığı 34 HK 2802 plakalı ticari araç, sokak içerisinde seyir halinde bulunan bir araç ile park halindeki bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada aracın sürücüsü Uğurcan Hançar yaralanırken, direksiyon başında sıkıştı. Yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, Uğurcan Hançar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada Uğrucan Hançar'ın kullandığı aracın çarptığı diğer aracın kadın sürücüsü ise şoka girdi. Kazanın etkisi ile aracın içerisinde bir süre bekleyen ve ağlayan kadın sürücü, kameraların görüntü almasından rahatsız olarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sürücü ise yapılan çalışmaların ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Park halindeyken kazaya karışan aracın sürücüsü Tayfun Türel, "Araç sokak içerisinden süratli geldi. Önce bayanın kullandığı araca sonra da benim park halindeki aracıma çarptı. Aracım yerinden sürüklendi" şeklinde konuştu.



(Mustafa Esen /İHA)