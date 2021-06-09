Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı
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Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı

Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Üsküdar'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Üsküdar'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Üsküdar meydanda toplanan Önleyici Hizmetler ve Güven Timleri şube müdürlükleri ile Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev yapacakları bölgelere dağıldı.

Uygulama kapsamında ilçenin tüm giriş çıkışlarında kurulan noktalarda kontroller yapıldı.

Araçlarda arama ve şüphelilerin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan uygulamaya 70 ekip ve 150 personel katıldı.

Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı
Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı
Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı
Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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