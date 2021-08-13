Üsküdar'da asayiş denetimi
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Üsküdar'da asayiş denetimi

Üsküdar'da asayiş denetimi
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 35 ilçede ve 166 denetim noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 35 ilçede ve 166 denetim noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda polis, şüpheli araçlarda arama yaparken, kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı.

Denetimde, aracında çakar tertibatı bulunan bir sürücüye 2 bin 678 lira ceza kesildi.

Üsküdar'da asayiş denetimi
Üsküdar'da asayiş denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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