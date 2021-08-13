Üsküdar'da asayiş denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 35 ilçede ve 166 denetim noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 35 ilçede ve 166 denetim noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda polis, şüpheli araçlarda arama yaparken, kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı.
Denetimde, aracında çakar tertibatı bulunan bir sürücüye 2 bin 678 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan