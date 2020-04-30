Üsküdar'da arı paniği
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Üsküdar'da arı paniği

ÜSKÜDAR'da oğul veren arılar mahallede paniğe neden oldu.

Üsküdar'da arı paniği
30.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:46
ÜSKÜDAR'da  oğul veren arılar mahallede paniğe neden oldu.   Kovan sahibi ile arıcılıkla uğraşan bir kişi arıları, yeniden kovana koyunca mahalleli rahat bir nefes aldı.

KOVANIN SAHİBİ ARILARI TOPLADI

 Kartalbaba Caddesi üzerinde bir ağaca arılar oğul verdi. Arıları fark eden esnaf, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Yakın bir noktadaki kovana ait olduğu düşünülen arıların etrafta uçuşması, çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı. Çevredeki vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarını kapatarak, ekiplerin gelmesini bekledi. Yakın bir noktadan oğul veren bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arılar, caddede bir süre uçtuktan sonra bir ağaca kondu. Bir süre sonra cadde üzerine gelen kovan sahibi Mustafa Şanlı, kaçan arıları tekrar kovana koymaya çalıştı. Bir merdiven yardımıyla ağaca çıkan Şanlı ve arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ali Rıza Ayaz,  birlikte arıları önce peteğe topladılar. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 4 peteğe toplanan arılar kovana yerleştirildi. Özel başlığını giyen Mustafa Şanlı "Bu arılar bir şey yapmaz, adamına göre davranır. Fazla uzaklaşamamış. Bir çocuk büyüdü, evlendi başka bir ev kurar, ailesini kurar. Bu da aynısı." diye konuştu.

Arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ali Rıza Ayaz ise  "Bu mevsimde olabiliyor. Bu ağaca gelmiş, gezerler. Petekle alacağız arıları, panik yapacak bir şey yok" diye konuştu. Bölgeden uzaklaştırılan arılar sokaktan geçen ve çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

ARILARDA OĞUL VERME NEDİR?

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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