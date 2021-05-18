Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
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Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı.

METEOROLOJİ'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı. Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.


- İstanbul
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi
Üsküdar'da araç sahiplerinin kilimli battaniyeli dolu önlemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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