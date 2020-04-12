Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu - Haber
Üsküdar, 3. Sayfa

Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu

Üsküdar'da akşam saatlerinde çıkan bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

12.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:35
Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu

Üsküdar'da akşam saatlerinde çıkan bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında bir çocuk, 2 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Mahallesi, Sırma Perde Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangının etkisiyle bina içi dumanlar içinde kaldı. Dumanlar içinde kalan binadan vatandaşlar kendilerini zorlukla dışarı attı. Binada mahsur kalan vatandaşları ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile tahliye etti. Yangından dolayı çıkan dumandan bir çocuk 2 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişilere 112 sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri apartman içine girerek dairelerde insan olup olmadığını kontrol etti.

Apartman sakinlerinde Selim Atabay, "Yarım saat kadar önce bir patlama sesi geldi. Elektrik kesildi ne olduğunu anlamaya çalışırken bağırışmalar başladı yangın var diye. Sonra peşinden bir patlama daha oldu. Duman vardı biz birinci katta oturuyoruz dışarıya zor çıktık" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise yangını apartmanların penceresinden cep telefonuna kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum Haber
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Soylu'nun istifası Demet Akalın'ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı Haber
Soylu'nun istifası Demet Akalın'ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı
Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar Haber
Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 22:54:16. #1.15#
title