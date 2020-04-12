Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu Üsküdar'da akşam saatlerinde çıkan bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Üsküdar'da akşam saatlerinde çıkan bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında bir çocuk, 2 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Mahallesi, Sırma Perde Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangının etkisiyle bina içi dumanlar içinde kaldı. Dumanlar içinde kalan binadan vatandaşlar kendilerini zorlukla dışarı attı. Binada mahsur kalan vatandaşları ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile tahliye etti. Yangından dolayı çıkan dumandan bir çocuk 2 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişilere 112 sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri apartman içine girerek dairelerde insan olup olmadığını kontrol etti.

Apartman sakinlerinde Selim Atabay, "Yarım saat kadar önce bir patlama sesi geldi. Elektrik kesildi ne olduğunu anlamaya çalışırken bağırışmalar başladı yangın var diye. Sonra peşinden bir patlama daha oldu. Duman vardı biz birinci katta oturuyoruz dışarıya zor çıktık" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise yangını apartmanların penceresinden cep telefonuna kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA