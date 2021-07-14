Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı
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Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı

Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da, akülü arabasıyla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı.

ÜSKÜDAR'da, akülü arabasıyla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı. O sırada kafede oturan sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akülü arabayla yolun karşısına geçen adı öğrenilemeyen engelliye 34 TN 2487 plakalı İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak, yaralanan engelli vatandaşa ilk müdahaleyi yakındaki kafede oturan sağlık çalışanı yaptı. Bildirilmesi üzerine önce motosikletli ardından ambulansla sağlık ekipleri geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"SAĞLIK PERSONELİ OLARAK ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Kazayı görüp yardıma koşan sağlık çalışanı, "Biz kafede oturuyorduk. Sesi duyup hemen aşağıya geldik. Kanlar içerisinde yerde yatıyordu. İki kaşının arasında yara vardı. Başında bir darbe olacağını düşündüğümüz için hareket ettirmemeye çalıştık. Kazanın şokuyla hareketsiz ve bilinçsizdi, göz bebeklerinde küçülme vardı. Yavaşça hareket etmeye başladı ve açılarını hissetmeye başladı. Sanırım kolunda ufak bir kırık olabilir. Sağlık personeli olarak elimden geleni yaptım" dedi.

 


Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı
Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı
Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı
Üsküdar'da akülü arabayla yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı engelli yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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